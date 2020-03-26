، "الخليج 365" تسأل و"الصحة" تجيب.. هل البعوض ناقل لفيروس كورونا؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - "عبدالعالي": من أكثر الكائنات الموجودة المسببة للأمراض للإنسان بشكل مؤثر وكبير

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد عبدالعالي، أن البعوض غير مرتبط في الأبحاث والدراسات الموجودة بنقله لذلك المرض.

وقال "عبدالعالي" رداً على سؤال طرحته "الخليج 365" عن البعوض وعلاقته بنقل فيروس كورونا، إن البعوض ناقل لمجموعة من الأمراض وناقل أيضاً لمجموعة الطفيليات، إلا أن ارتباطه بذلك الفيروس غير ثابت وغير موجود بأنه من العوامل الناقلة له أو المحذر من أنه يسبب انتقاله.

وأكد أن انتقاله الرئيس عن طريق الرذاذ؛ لذلك دائماً التحذيرات بأن نكون مبتعدين عن بعضنا ابتعاداً اجتماعياً، واتباع السلوكيات والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة.

وحذر المتحدث الرسمي من البعوض لأنه ناقل لمجموعة من الأمراض الأخرى، ويعتبر من أكثر الكائنات الموجودة التي تسبب الأمراض للإنسان بشكل مؤثر وكبير، إلا أنه غير مرتبط حتى الآن في الأبحاث والدراسات الموجودة بنقله لفيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة