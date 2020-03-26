محمد بن مسعود - الدمام - 26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441 08:45 PM القبض على شخص صور فيديو عن كسره لقرار منع التجول القبض على شخص صور فيديو عن كسره لقرار منع التجول علمت "الخليج 365" بأن الجهات الأمنية قبضت على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يكشف عن نيته بكسر قرار منع التجول الذي بدأ عند الثالثة من عصر اليوم الخميس في مدينة الرياض. الكلمات المفتاحية ، القبض على شخص صور فيديو عن كسره لقرار منع التجول ،

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