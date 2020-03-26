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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن وزير الصحة توفيق الربيعة، عن تمكين الأطباء من إصدار الوصفات الطبية إلكترونيًّا "بطريقة موثقة" عن طريق تطبيق (أناة)؛ حيث يُمكن للمريض صرفها من أقرب صيدلية مشارِكة بيسر وسهولة، وتأتي هذه البادرة دعمًا "لعمل" الأطباء عن بعد، وحرصاً على سلامة الجميع وضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد "كوفيد ١٩".
تجدر الإشارة إلى أن (أناة) عبارة عن منصة "برعاية وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تهدف إلى توفير جميع الخدمات الإلكترونية للممارسين الصحيين؛ مثل إصدار الوصفات الطبية الإلكترونية من قبل الأطباء المرخصين في المملكة، بالإضافة إلى كونها منصة اجتماعية وتعليمية يتم من خلالها التواصل بين الممارسين وتبادل الخبرات العلمية بينهم".
وتتميز المنصة بلوحة عرض شخصية للممارس تحتوي على روزنامة الفعاليات العلمية للممارس الصحي، والتي تمكنه من متابعة المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.فيروس كورونا الجديد منع التجول وزير الصحة توفيق الربيعة
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441 08:42 PM
أعلن وزير الصحة توفيق الربيعة، عن تمكين الأطباء من إصدار الوصفات الطبية إلكترونيًّا "بطريقة موثقة" عن طريق تطبيق (أناة)؛ حيث يُمكن للمريض صرفها من أقرب صيدلية مشارِكة بيسر وسهولة، وتأتي هذه البادرة دعمًا "لعمل" الأطباء عن بعد، وحرصاً على سلامة الجميع وضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد "كوفيد ١٩".
تجدر الإشارة إلى أن (أناة) عبارة عن منصة "برعاية وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تهدف إلى توفير جميع الخدمات الإلكترونية للممارسين الصحيين؛ مثل إصدار الوصفات الطبية الإلكترونية من قبل الأطباء المرخصين في المملكة، بالإضافة إلى كونها منصة اجتماعية وتعليمية يتم من خلالها التواصل بين الممارسين وتبادل الخبرات العلمية بينهم".
وتتميز المنصة بلوحة عرض شخصية للممارس تحتوي على روزنامة الفعاليات العلمية للممارس الصحي، والتي تمكنه من متابعة المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
، وزير الصحة يعلن تمكين الأطباء من إصدار الوصفات الطبية عبر "أناة" ،
المصدر : الخليج 365
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