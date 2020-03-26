، مدير صحة الباحة يتفقّد الطوارئ بمستشفيات الملك فهد والأمير مشاري والعقيق ،

محمد بن مسعود - الدمام - للوقوف على سير العمل بهذه الأقسام ومستوى جاهزية الأطقم من أطباء وفنيّين

قام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة فهد المجماج، مع فريق مركز القيادة والتحكم بصحة الباحة، عصر اليوم الخميس؛ بزيارة تفقدية لأقسام الطوارئ في كلٍّ من: مستشفى الملك فهد بالباحة، ومستشفى الأمير مشاري، ومستشفى العقيق العام.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة، أن الزيارة لمواقع عمل الزملاء جاءت بهدف دعمهم وتلمُّس احتياجات العمل بهذه الأقسام، والوقوف على سير العمل ومستوى جاهزية الأطقم من أطباء وفنيين.