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مدير صحة الباحة يتفقّد الطوارئ بمستشفيات الملك فهد والأمير مشاري والعقيق

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محمد بن مسعود - الدمام - للوقوف على سير العمل بهذه الأقسام ومستوى جاهزية الأطقم من أطباء وفنيّين

قام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة فهد المجماج، مع فريق مركز القيادة والتحكم بصحة الباحة، عصر اليوم الخميس؛ بزيارة تفقدية لأقسام الطوارئ في كلٍّ من: مستشفى الملك فهد بالباحة، ومستشفى الأمير مشاري، ومستشفى العقيق العام.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة، أن الزيارة لمواقع عمل الزملاء جاءت بهدف دعمهم وتلمُّس احتياجات العمل بهذه الأقسام، والوقوف على سير العمل ومستوى جاهزية الأطقم من أطباء وفنيين.

مدير صحة الباحة يتفقّد الطوارئ بمستشفيات الملك فهد والأمير مشاري والعقيق

فيروس الجديد

26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441 08:40 PM

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للوقوف على سير العمل بهذه الأقسام ومستوى جاهزية الأطقم من أطباء وفنيّين

مدير صحة الباحة يتفقّد الطوارئ بمستشفيات الملك فهد والأمير مشاري والعقيق
عبدالعزيز الشهري

قام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة فهد المجماج، مع فريق مركز القيادة والتحكم بصحة الباحة، عصر اليوم الخميس؛ بزيارة تفقدية لأقسام الطوارئ في كلٍّ من: مستشفى الملك فهد بالباحة، ومستشفى الأمير مشاري، ومستشفى العقيق العام.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة، أن الزيارة لمواقع عمل الزملاء جاءت بهدف دعمهم وتلمُّس احتياجات العمل بهذه الأقسام، والوقوف على سير العمل ومستوى جاهزية الأطقم من أطباء وفنيين.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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