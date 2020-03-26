، "أمانة الطائف" تلزم المحلات التجارية باشتراطات صحية جديدة لحماية المتسوقين ،

محمد بن مسعود - الدمام - بوضع مسافة تباعد بين كل متسوق وتكون بمسارات مرسومة على الأرضيات

ألزمت أمانة الطائف، اليوم الخميس، مراكز التسوق التجارية باشتراطات صحية جديدة بوضع مسافة تباعد كافية بين كل متسوق وآخر.

وتفصيلاً، تضمن الإلزام وضع المسافات بين المتسوقين أثناء وقوفهم عند صناديق المحاسبة وعند الرفوف وتكون بمسارات مرسومة على الأرضيات ومخططة بدقة واضحة.

وفي هذا الصدد، أكد أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل، أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود التي تستهدف الحفاظ على الصحة العامة ومنع تفشي فايروس "كورونا" المستجد.

وأوضح أمين الطائف أن الأمانة ممثلة في البلديات الفرعية والمرتبطة تواصل اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة الفايروس ومنها إلزام العاملين بمراكز التسوق والمحلات التجارية بارتداء الكمامة الطبية والقفازات والتعقيم والتطهير للأرضيات والرفوف وعربات التسوق، وحث المتسوقين على تعقيم أيديهم أثناء وبعد عملية التسوق واتباع تعليمات السلامة بهذا الخصوص.فيروس كورونا الجديد الطائف أمانة الطائف