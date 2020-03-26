الارشيف / اخبار السعوديه

"كورونا" ينهي حياة 662 شخصًا في إيطاليا اليوم.. وحصيلة قتلاه ترتفع إلى 8165

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - عدد الإصابات وصل إلى 80539

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية اليوم (الخميس)، عن تسجيل 662 حالة وفاة جديدة بفيروس ، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 8165.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس المستجد إلى 80539، وفقًا لـ"رويترز".

على الصعيد نفسه، أعلنت سلطات إقليم لومبارديا شمال إيطاليا اليوم أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بلغت 2.5 ألف إصابة جديدة في الإقليم الإيطالي الأكثر تضررًا بالفيروس.فيروس كورونا الجديد إيطاليا

"كورونا" ينهي حياة 662 شخصًا في إيطاليا اليوم.. وحصيلة قتلاه ترتفع إلى 8165

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-26

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية اليوم (الخميس)، عن تسجيل 662 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 8165.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس المستجد إلى 80539، وفقًا لـ"رويترز".

على الصعيد نفسه، أعلنت سلطات إقليم لومبارديا شمال إيطاليا اليوم أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بلغت 2.5 ألف إصابة جديدة في الإقليم الإيطالي الأكثر تضررًا بالفيروس.

Advertisements

26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441

08:47 PM

عدد الإصابات وصل إلى 80539

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية اليوم (الخميس)، عن تسجيل 662 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 8165.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس المستجد إلى 80539، وفقًا لـ"رويترز".

على الصعيد نفسه، أعلنت سلطات إقليم لومبارديا شمال إيطاليا اليوم أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بلغت 2.5 ألف إصابة جديدة في الإقليم الإيطالي الأكثر تضررًا بالفيروس.

، "كورونا" ينهي حياة 662 شخصًا في إيطاليا اليوم.. وحصيلة قتلاه ترتفع إلى 8165 ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا" ينهي حياة 662 شخصًا في إيطاليا اليوم.. وحصيلة قتلاه ترتفع إلى 8165 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا