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أعلنت السلطات الصحية الإيطالية اليوم (الخميس)، عن تسجيل 662 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 8165.
وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس المستجد إلى 80539، وفقًا لـ"رويترز".
على الصعيد نفسه، أعلنت سلطات إقليم لومبارديا شمال إيطاليا اليوم أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بلغت 2.5 ألف إصابة جديدة في الإقليم الإيطالي الأكثر تضررًا بالفيروس.فيروس كورونا الجديد إيطاليا
"كورونا" ينهي حياة 662 شخصًا في إيطاليا اليوم.. وحصيلة قتلاه ترتفع إلى 8165صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-26
أعلنت السلطات الصحية الإيطالية اليوم (الخميس)، عن تسجيل 662 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 8165.
وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس المستجد إلى 80539، وفقًا لـ"رويترز".
على الصعيد نفسه، أعلنت سلطات إقليم لومبارديا شمال إيطاليا اليوم أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بلغت 2.5 ألف إصابة جديدة في الإقليم الإيطالي الأكثر تضررًا بالفيروس.
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
08:47 PM
عدد الإصابات وصل إلى 80539
أعلنت السلطات الصحية الإيطالية اليوم (الخميس)، عن تسجيل 662 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 8165.
وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس المستجد إلى 80539، وفقًا لـ"رويترز".
على الصعيد نفسه، أعلنت سلطات إقليم لومبارديا شمال إيطاليا اليوم أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بلغت 2.5 ألف إصابة جديدة في الإقليم الإيطالي الأكثر تضررًا بالفيروس.
، "كورونا" ينهي حياة 662 شخصًا في إيطاليا اليوم.. وحصيلة قتلاه ترتفع إلى 8165 ،
المصدر : الخليج 365
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