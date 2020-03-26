، فيصل بن خالد: كلمة خادم الحرمين ترجمت الدور الإنساني للمملكة ،

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نوه مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بمضامين الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لقادة مجموعة دول العشرين في القمة الاستثنائية الافتراضية، والتي أكدت أولاً على حماية الأرواح من جائحة كورونا التي عمت دول العالم، لافتاً إلى أنها ترجمت الدور الإنساني السعودي ومواقف المملكة المشرفة لخدمة العالم في كل المجالات، وحرصها على استقرار العالم والخروج من الأزمة بأسرع وقت.
وأضاف الأمير فيصل بن خالد، أن كلمة الملك سلمان بن عبدالعزيز، أوجدت خارطة طريق للعالم لأولويات العمل ومعالجة تداعياته على كل الدول، وضمان توفر الإمدادات والمعدات الطبية اللازمة لكل الدول بما فيها النامية والأقل نمواً، وهو ما أوجد استجابة كبيرة من قادة العالم من خلال التزامهم بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بجبهة موحدة، والتعهد بضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، والتعامل مع (الفيروس) من قبل دول العالم باستجابة دولية قوية منسقة واسعة المدى، لعلاج الآثار الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، بما يشكل مكانة وثقل المملكة.فيروس كورونا الجديد قمة العشرين الاستثنائية خادم الحرمين الشريفين قمة مجموعة العشرين بالرياض
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441 08:17 PM
أكد أن التزام قادة العالم بخارطة الطريق تؤكد مكانة السعودية
نوه مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بمضامين الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لقادة مجموعة دول العشرين في القمة الاستثنائية الافتراضية، والتي أكدت أولاً على حماية الأرواح من جائحة كورونا التي عمت دول العالم، لافتاً إلى أنها ترجمت الدور الإنساني السعودي ومواقف المملكة المشرفة لخدمة العالم في كل المجالات، وحرصها على استقرار العالم والخروج من الأزمة بأسرع وقت.
وأضاف الأمير فيصل بن خالد، أن كلمة الملك سلمان بن عبدالعزيز، أوجدت خارطة طريق للعالم لأولويات العمل ومعالجة تداعياته على كل الدول، وضمان توفر الإمدادات والمعدات الطبية اللازمة لكل الدول بما فيها النامية والأقل نمواً، وهو ما أوجد استجابة كبيرة من قادة العالم من خلال التزامهم بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بجبهة موحدة، والتعهد بضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، والتعامل مع (الفيروس) من قبل دول العالم باستجابة دولية قوية منسقة واسعة المدى، لعلاج الآثار الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، بما يشكل مكانة وثقل المملكة.
، فيصل بن خالد: كلمة خادم الحرمين ترجمت الدور الإنساني للمملكة ،
المصدر : الخليج 365
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