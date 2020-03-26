شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تحذر من عوالق ترابية في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من استمرار العوالق الترابية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني الرؤية بمدينة الرياض.
وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس تشمل مناطق: «الخرج، والدوادمي، والسليل، والمجمعة، وحويرلاء، والعاصمة الرياض، وحوطة بني تميم، ورماح، وعفيف، ووادي الدواسر».
وينتهي تأثير العوالق الترابية في الساعة الرابعة، عصر الجمعة ٢٧ مارس.
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