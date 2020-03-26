الأرصاد تحذر من عوالق ترابية في الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من استمرار العوالق الترابية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني الرؤية بمدينة الرياض. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من استمرار العوالق الترابية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني الرؤية بمدينة الرياض. وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس تشمل مناطق: «الخرج، والدوادمي، والسليل، والمجمعة، وحويرلاء، والعاصمة الرياض، وحوطة بني تميم، ورماح، وعفيف، ووادي الدواسر». وينتهي تأثير العوالق الترابية في الساعة الرابعة، عصر الجمعة ٢٧ مارس.

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