شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استمرار إقامة الصلوات في الحرمين الشريفين رغم كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تقام الصلوات الخمس اليومية، وصلاة الجمعة الأسبوعية، في الحرمين الشريفين، رغم الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

ويؤدي الأئمة الصلوات بعدد قليل، بحضور عمال النظافة والخدمة ورجال الأمن العاملين في الحرم المكي.

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ومع قرار منع التجول في العاصمة المقدسة، من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، تكون صلاة الظهر هي الصلاة الوحيدة التي يتاح لأبناء المدينة أداؤها بالمسجد.

وتقتصر الصلاة في المسجد النبوي سواء الصلوات الخمس اليومية أو صلاة الجمعة، على عمال الخدمة والنظافة ورجال الأمن، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.