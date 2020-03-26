شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمير عبدالعزيز بن فهد: " طلبت من بائع شاهي أموال لوضع بنزين في السيارة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن فهد، موقف طريف له مع بائع شاهي.

وأوضح الأمير، أنه التقى بالبائع أثناء عودته من " النفود " ، وطلب منه الشاهي، فرّد عليه البائع بأنه رآه من قبل، فقال له الأمير : " أنا عبدالعزيز " .

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وسأله الأمير عبدالعزيز، كم عندك أولاد، فردّ بأنه لديه واحد على وشك الزواج، فأعطاه الأمير ربطة أموال كانت لديه في السيارة.

وأضاف أنه تذكر أن السيارة لا يوجد بها بنزين ولم يكن معه أمواله، فرجع إلى البائع وطلب منه إعطاءه ألف ريال .