شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏شارع التحلية في الرياض كما لم تره من قبل بسبب منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ظهر شارع التحلية أحد أشهر شوارع ⁧‎الرياض⁩ الحيوية، خاليا من الناس كما لم يُرى من قبل. ظهر شارع التحلية أحد أشهر شوارع ⁧‎الرياض⁩ الحيوية، خاليا من الناس كما لم يُرى من قبل. وجاء في فيديو لمراسل قناة «العربية»، أنه في تمام الساعة الـ 3 مساء، خلا الشارع من الناس بشكل تام، بعد تقديم فترة ⁧‎منع التجول⁩. وشهدت المملكة التزام كبير من الناس بالقرارات المتخذة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتي كان آخرها منع التجول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ‏شارع التحلية في الرياض كما لم تره من قبل بسبب منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.