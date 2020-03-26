شكرا لمتابعة خبر عن ظهور النتائج المخبرية لكشف كورونا للباصق على النقود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

ظهرت النتائج المخبرية لكشف كورونا للباصق على النقود في الطائف، حيث أخذت " صحة الطائف " عينة من المقيم الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يبصق على نقود معدنية.

وأبانت صحة الطائف بعد أخذ العينة من الباصق، أن ظهور النتيجة يستدعي 48 ساعة للتأكد من مدى إصابته بفيروس كورونا المستجد؛ فيما أغلقت أمانة الطائف محل الدواجن الذي يعمل فيه المتهم بشارع التلفزيون وسط المحافظة.

وكانت " صدى " نشرت تفاصيل بشأن أخذ المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة الطائف عينة من الباصق على نقود معدنية.

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