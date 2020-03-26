شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يكشف المستندات المطلوبة من أصحاب العقارات للحصول على دعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف برنامج حساب المواطن، عن المستندات المطلوبة من أصحاب العقارات للحصول على الدعم.
وأوضح البرنامج، أنه لابد من الإفصاح عن العقار الذي يملكه المستفيد عبر البوابة الإلكترونية (تفاصيل الطلب- بيانات العقارات).
وأكد البرنامج، على ضرورة الإفصاح عن الدخل الإضافي عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، من خلال أيقونة " غير ذلك " .
جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين بشأن إمكانية حصول أصحاب العقارات، الذين سجلوا عقودها في منصة أبشر على الدعم.
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