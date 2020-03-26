شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يكشف المستندات المطلوبة من أصحاب العقارات للحصول على دعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، عن المستندات المطلوبة من أصحاب العقارات للحصول على الدعم.

وأوضح البرنامج، أنه لابد من الإفصاح عن العقار الذي يملكه المستفيد عبر البوابة الإلكترونية (تفاصيل الطلب- بيانات العقارات).

وأكد البرنامج، على ضرورة الإفصاح عن الدخل الإضافي عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، من خلال أيقونة " غير ذلك " .

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين بشأن إمكانية حصول أصحاب العقارات، الذين سجلوا عقودها في منصة أبشر على الدعم.