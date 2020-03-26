أتربة مثارة تجتاح المنطقة الشرقية

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الرياض - علي القحطاني - الشرقية (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من الأتربة المثارة على المنطقة الشرقية. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من الأتربة المثارة على المنطقة الشرقية. وأوضحت الهيئة، أن حالة الطقس ستُصحب بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية. وأكدت أن الحالة ستشمل حفر الباطن وقرية العليا والخبر، وستستمر حتى التاسعة مساء اليوم الخميس.

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