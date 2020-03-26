شكرا لمتابعة خبر عن رياح وسحب رعدية غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة.

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على بعض من تلك المناطق.

كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم والشرقية، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة نجران.