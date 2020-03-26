شكرا لمتابعة خبر عن الشرقية توزع الزهور والمعقمات على المواطنين ورجال الأمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

وزعت أمانة الشرقية مجموعة من الزهور والمعقمات على المواطنين في منازلهم وبالمراكز التجارية ولرجال الأمن بالميدان، وذلك ضمن مبادرة الأمانة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، وضمن رسالة البلدية المجتمعية تجاه المجتمع.

وتأتي هذه المبادرة ضمن توجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في مضاعفة الجهود المبذولة لتوعية المواطنين والمقيمين في تعزيز سبل الوقاية الصحية من انتشار الفيروس الوبائي وتعزيز الجانب الصحي والمعنوي من خلال الحث على استخدام المعقمات، وطلب التقيد بالتعليمات الوقائية والتوضيح بأن الدولة تعتمد على وعي المواطن التام بهذه المرحلة، والتذكير بأن أفضل سبل الوقاية اليوم هي البقاء بالمنزل، وأن الخدمات البلدية متاحة للوصول السهل عبر الأنظمة الإلكترونية المتعددة ، بالإضافة إلى استمرار جهود البلدية في معالجة ملاحظات المواطنين من خلال مركز البلاغات ٩٤٠ .

وشكرت الأمانة جميع القائمين على الأنشطة الصحية الملتزمة بالضوابط والتوجيهات المتعلقة بالوقاية، داعية المواطنين الى مزيد من المشاركة بالملاحظات أو المقترحات حول ما يرصد في مواقع التسوق مع تعميم رسالة الأمان والتفاؤل والاطمئنان للجميع.