شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يوضح حقيقة تأثير كورونا على الرجال جنسيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن حقيقة تأثير كورونا المستجد على الرجال جنسيا.

جاء ذلك ردا على سؤال من أحد متابعيه على موقع تويتر، قائلا:" هل صحيح المتداول في قروبات الوتس اب أن كورونا المستجد يؤثر على الرجال جنسيا "، فيما أكد النمر أن ما يتم تداوله بشأن تأثير كورونا على الرجال جنسيا " غير صحيح ".

وأضاف النمر:" مصدر هذه الشائعة تقارير صحفية أخذت من موقع حكومة هيوبي الصينية وتم حذفها من الموقع لاحقاً ".

ورد النمر على مغرد تساءل بخصوص تأثير الأسبرين عليه عند تناوله بدون وصفة طبية لمجرد أن يحمي نفسه من الجلطات، قائلا:" هذا تصرف خاطئ ".