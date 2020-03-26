شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الجهات الأمنية تبدأ تطبيق منع الدخول والخروج من مكة والمدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

بدأت القوات الخاصة لأمن الطرق بالمدينة المنورة اليوم, تنفيذ الإجراءات الاحترازية الإضافية التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، التي تضمنت منع الدخول والخروج من مدن الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وذلك ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً من اليوم 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 / 7 / 1441هـ.

وكثفت إدارة القوة الخاصة لأمن الطرق بالمدينة المنورة إمكاناتها لمتابعة تنفيذ منع الدخول والخروج من المدينة المنورة والتنقل بين المناطق وذلك عبر مركز الضبط الأمني بطريق الهجرة، ومركز الضبط الأمني بطريق ينبع، ومركز الضبط الأمني بطريق تبوك، ومركز الضبط الأمني بطريق القصيم السريع، ومركز الضبط الأمني بطريق القصيم القديم.

كما بدأت الأجهزة الأمنية بالعاصمة المقدسة بتطبيق تقديم منع التجول بدءا من الساعة الثالثة من عصر اليوم وحتى السادسة من صباح اليوم التالي وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 / 7 / 1441هـ .

ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد .

ووثقت عدسة "واس" التزام المواطنين والمقيمين بأمر تقديم منع التجول في الطرق الرئيسة والشوارع والميادين ومدى إستجابتهم والتقيد بالتعليمات والإستشعار بالمسؤولية المجتمعية لإحتواء الفيروس ، وهو مايسهم في مساعدة رجال الأمن والجهات ذات العلاقة في تأدية مهامهم . كما كثفت الأجهزة الأمنية إجراءات تقديم منع التجول داخل مكة المكرمة ، إضافة الى منع الدخول والخروج منها في المدة المحددة في الأمر الملكي من خلال كافة نقاط الضبط الأمني التي حددتها وزارة الداخلية وهي " مركز الضبط الأمني في الشميسي بطريق جدة السريع ،ومركز الضبط الأمني بالشميسي طريق جده القديم، ومركز الضبط الأمني بمركز سبوحة السيل، مركز الضبط الأمني بالكر، ومركز الضبط الأمني بالكعكية، ومركز الضبط الأمني بالنورية، إضافة إلى الطرق الفرعية الداخلة إلى مكة المكرمة .

وكشفت اللحظات الأولى من تطبيق القرار حرص جميع المواطنيين والمقيمين وتعاونهم مع الجهات الأمنية في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، والالتزام بمنع التجول في الاوقات المحددة ، ولا يكون الخروج في الاوقات المسموح بها إلا للضرورة القصوى ، والذي سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضمانًا لسلامة الجميع ـ بإذن الله ـ .

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