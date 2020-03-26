بالفيديو.. تجار الأحساء يعفون المتضريين من حملة مكافحة الفيروس من الإيجارات

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الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):قرر رجال أعمال وتجار بالأحساء إعفاء المتضريين من حملة مكافحة كورونا من الإيجارات، كما قامت شركة نقل بتوفير سيارات لمساعدة منسوبي القطاع الصحي.
وأطلقت غرفة الأحساء مبادرة لإعفاء المتضريين من حملة مكافحة الفيروس المستجد من الإيجارات، بعد تلقيها اتصالات عديدة من قطاع الأعمال للمشاركة في هذا الجهد بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة المجلس الصحي بالأحساء، وفقا لقناة الإخبارية.
ويأتي ذلك للتركيز علي المرافق المتعلقة باستقبال الحالات المصابة أو المشتبه في إصابتها لتوفير أجهزة لها مجانا لمدة شهر كامل.
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