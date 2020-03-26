شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه جيدًا.. دراسة طبية تفجر مفاجأة: 6 علامات بسيطة في الجسم تسبق ظهور الأعراض الأساسية لفيروس كورونا لا تتجاهلها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت دراسات علمية حديثة عن 6 أعراض بسيطة قد تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، تسبق الأعراض الحادة مثل الحمى والسعال .

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ” ميرور ” البريطانية فقد تم تحديد الأعراض الجسدية البسيطة التي قد تصبح تحذير مبكر للإصابة بالفيروس وهي :

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فقدان حاسة الشم والتذوق

حذرت الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة، من أن فقدان حاسة الشم والتذوق قد يعني أن الشخص مصاب بكورونا المستجد،ونصحت الجمعية أي شخص يشعر بهذه العلامات أن يعزل نفسه فورا.

الوهن الجسدي

يعتبر التعب أو الإرهاق أيضا علامة على الإصابة بكورونا، كما هو الحال مع نزلات البرد والإنفلونزا، وينصح الأشخاص الذين يشعرون بالتعب أن يستريحوا، إلا أن الشعور بالراحة بعد الإصابة بكورونا وعدم الاستغراق في النوم بسبب السعال يجعل الوضع سيئا.

فقدان الشهية

شكا مصابون بكورونا فقدانهم الشهية وإن كان بدرجات متفاوتة، وفي حين يقل اهتمام بعض المصابين بالطعام، فإن البعض الآخر لا يكون لديه رغبة لتناول الطعام على الإطلاق.

ألم البطن

مع فقدان الشهية، فإن احتمالية الشعور بآلام في البطن تتزايد والتي تعتبر دليلا على أن الشخص المصاب ليس على ما يرام.

وأشارت دراسة جديدة صادرة عن الدورية الأميركية لأمراض الجهاز الهضمي إلى أن 48.5 بالمئة من 204 أشخاص أصيبوا بكورونا في مقاطعة هوبي الصينية، كان لديهم مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال.

التهاب العين

يشعر المصابون بفيروس كورونا بالتهاب في العينين، يرافقه شعور بتهيج أو حكة في العين كالتي يشعر بها من يعانون من الحساسية،كما يمكن تشبيه هذا الشعور بتهيج العينين بنفس الألم الذي يشعر به الشخص عند وقوفه وسط دخان أو ضباب، أو غبار، أو عفن.

التعب النفسي وتأثر الذاكرة

بالرغم من أن هذا العرض لم يرق ليصبح رسميا علامة على الإصابة بكورونا، فإن المصابين بكوفيد-19 يمرون بتعب وإرهاق نفسي،وكانت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، قد نقلت عن امرأة تدعى تيا جوردان تأثر ذاكرتها وقدرتها على التركيز بعد إصابتها بكورونا.