في اتصال مرئي.. أمير نجران يطمئن على صحة المصابين بفيروس كورونا

اطمأن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في اتصال مرئي اليوم، على صحة المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، الذين يخضعون للعلاج في غرف العزل الصحي بمستشفيات المنطقة.

وأكَّد في حديثه لكل واحد منهم منفردًا، أن التوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، تشدد على تسخير كل الطاقات البشرية والآلية من أجل علاج المصابين، وتأمين صحة وسلامة المجتمع، وأنه من الواجب الاطمئنان على صحتهم، وتفقد أوضاعهم وأحوالهم.

وأوصى الأمير جلوي بن عبدالعزيز، المرضى، بالالتزام بتعليمات الفريق الطبي، وقبلها التوكل على الله وتقوية النفس، معربًا عن أمنياته بزيارتهم قريبًا في منازلهم إن شاء الله، سائلًا المولى أن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل، وأن يرفع عن البلاد والعباد هذا الوباء.

اقرأ أيضا:

Advertisements

الملك سلمان لقادة قمة مجموعة العشرين: جائحة كورونا تفرض علينا تدابير حازمة

«الصحة العالمية» تشكر خادم الحرمين على جهوده في الحفاظ على سلامة العالم

وزارة الصحة تعلن حصيلة جديدة لكورونا بالمملكة: حالة وفاة جديدة والإصابات 1012