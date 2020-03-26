«التخصصات الصحية» تمدد تسجيل الممارسين الصحيين وتكتفي بساعات التعليم الطبي

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إطلاق مبادرة «امتنان»، التي تتضمن تمديد تسجيل الممارسين الصحيين، الذين ينتهي تسجيلهم المهني في «أبريل، مايو، يونيو، يوليو» من العام الجاري، إضافة إلى الاكتفاء بعدد ساعات

التعليم الطبي المستمر، التي حصل عليها الممارس لغرض تجديد التسجيل للطلبات المقدمة ما بين الأول من أبريل، وحتى نهاية ديسمبر 2020م.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن هذه المبادرة تأتي تقديرًا من الهيئة للجهود العظيمة، التي يقوم بها الممارس الصحي في التصدي لجائحة فيروس كورونا COVID-19 وسعيًا في التيسير على الممارسين الصحيين في القيام بعمليات التجديد من غير التنازل عن المعايير المهنية، التي تضمن سلامة الممارسة الصحية.

ونوه المتحدث الرسمي للهيئة، إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الممارسين الصحيين في التصدي لفايروس كورونا وحماية المجتمع من المرض، لافتًا إلى أن الهيئة تقف إلى جانب الممارسين الصحيين وتسعى إلى تذليل العقبات أمامهم لتسهيل تأديتهم واجبهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم. وقدَّم شكره وتقديره باسم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لكل أبطال الصحة الذين يقضون يومهم في الميدان، داعيًا الله عزوجل أن يسدد خطاهم ويحفظ بلادنا الغالية، وأن يديم على وطننا أمنه واستقراره ورخاءه.

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