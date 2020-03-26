صور جوية.. انتشار أمني لتطبيق أمر منع التجول بطرق العاصمة

شهدت طرق مدينة الرياض وشوارعها، اليوم، مع بدء منع التجول من الساعة الثالثة عصرًا حتى السادسة صباحًا، حضور الجهات الأمنية؛ لتطبيق أمر منع التجول الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ضمن الخطط الداعمة والسبل الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وتجولت عدسة واس بمختلف الطرق الرئيسية والشوارع والميادين بالمنطقة لتوثيق الاستجابة الفعلية من الجميع لأمر منع التجول، وأظهرت الصور الجوية التزامًا عاليًا من قبل المواطنين والمقيمين في التقيد بمنع التجول استشعارًا بمسؤولياتهم الداعمة لخطط حكومة المملكة في احتواء الفيروس في كل مناطق المملكة؛ ما أسهم في مساعدة رجال الأمن في تأدية مهامهم.

وعلى امتداد مساحة مدينة الرياض عزز الانتشار الأمني في الطرق الرئيسية والشوارع والمنافذ المؤدية للرياض بمختلف الاتجاهات والأحياء والضواحي خارج النطاق العمراني في تطبيق القرار وضمان انسيابية وصول الخدمات الروتينية اليومية التموينية والصحية والخدمية لمحاور العاصمة كافة.

وتكتمل الغاية من منع التجول الذي بدأ تطبيقه مساء اليوم الإثنين 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م ولمدة (21) يومًا مع ما سبق من إجراءات وقائية، في المحافظة على الصحة العامة المرتكزة على أهم عناصرها أبناء الوطن ومن يقيم على أرضه والواجب الملقى عليهم بالتقيد بالبقاء في منازلهم وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة.

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