الصحة: لدينا 13 ألف حالة بالمحاجر والمعازل ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى ٣ أشخاص، فيما تعافت ٤ حالات إضافية، ليصل الإجمالي إلى ٣٣ حالة.

وبين المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة وصل إلى ١٠١٢ حالة حتى الآن، وأن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا ١١٢ حالة.

وردًا عل سؤال «عاجل»؛ بشأن عدد المعزولين في الحجر الصحي بالمملكة، قال متحدث الصحة، إن عدد المعزولين بالمحاجر والعزل الصحي، حتى الآن، قرابة الـ 13 ألف حالة، بين أربعة آلاف في الحجر الصحي والمنزلي، والباقي تسعة آلاف حالة، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وحول تساؤل «عاجل»؛ بشأن استخدام وزارة الصحة السعودية نفس البروتوكول العلاجي الخاص بمملكة البحرين، قال «متحدث الصحة»، إن الدراسات محدودة بشأن البروتوكولات العلاجية، وكذلك الدواء، وحتى لو ثبتت إيجابية أحد الأدوية، لا يعني أنها ترتقي أن تكون دواءً ناجعًا.

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واستكمل «متحدث الصحة»، أن لدينا في المملكة العربية السعودية، لجنة مرتطبة بالمركز الوطني للوقاية بالأمراض ومكافحتها، وغيرها من اللجان، وهناك لجنة أخرى من وزارة الصحة تضع بروتوكولات وعلاجات بشأن كل مرحلة، مشيرًا إلى أن أي تطور علمي ستبادر الوزارة بتطبيقه

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