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حساب المواطن يحدد البيانات المطلوبة من ملاك العقارات للحصول على الدعم

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حدَّد برنامج حساب المواطن، المستندات المطلوبة من أصحاب العقارات مستحقي الدعم؛ ليمكنهم الحصول عليه.

جاء ذلك، ردًا من البرنامج على تساؤل أحد المستفيدين؛ بشأن مدى إمكانية حصول أصحاب العقارات، الذين سجلوا عقودها في منصة أبشر للحصول على الدعم. 

وقال البرنامج، إنه في حال وجود عقار باسم المستفيد، لا بد من الإفصاح عنه عن طريق البوابة الإلكترونية «تفاصيل الطلب - بيانات العقارات».

وأضاف «حساب المواطن»، أنه في حال وجود دخل إضافي، لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع ومصدر الدخل، عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، من خلال أيقونة «غير ذلك»، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن.

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