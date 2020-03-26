أمير نجران يطمئن باتصال مرئي على مصابي كورونا



اطمأن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد في اتصال مرئي اليوم، على صحة المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد الذين يخضعون للعلاج في غرف العزل الصحي في مستشفيات المنطقة. وأكد في حديثه لكل واحد منهم منفردا أن التوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، تشدد على تسخير كل الطاقات البشرية والآلية من أجل علاج المصابين، وتأمين صحة وسلامة المجتمع، وأن من الواجب الاطمئنان على صحتهم وتفقد أوضاعهم وأحوالهم، وأوصى الأمير جلوي المرضى بالالتزام بتعليمات الفريق الطبي وقبلها التوكل على الله وتقوية النفس، معربا عن أمنياته بزيارتهم قريبا في منازلهم.

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