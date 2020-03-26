السعودية اليوم / أمانة الباحة تداول أكثر من 4 الآف معاملة إلكترونية منذ قرار العمل عن بعد



الباحة 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

أكدت أمانة منطقة الباحة بأن استمراراً لتقديم الخدمات البلدية للمستفيدين إلكترونياً بمجميع بلديات المحافظات بالمنطقة, تم تداول أكثر من 4 الآف معاملة إلكترونية منذ قرار العمل عن بعد.

وأشارت الأمانة بأنها قدمت جميع خدماتها عن بُعد عبر موقعها, حيث أن بوابة الخدمات الإلكترونية تشمل خدمات الأفراد وخدمات رجال الأعمال وخدمات الحكومة.

من جهة أخرى أكدت أمانة منطقة الباحة بأنه من خلال إدارة الرقابة الصحية بالأمانة تم أغلاق اليوم 13 محلاً لم تلتزم بإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس

// انتهى //

19:58ت م

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الباحة 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأكدت أمانة منطقة الباحة بأن استمراراً لتقديم الخدمات البلدية للمستفيدين إلكترونياً بمجميع بلديات المحافظات بالمنطقة, تم تداول أكثر من 4 الآف معاملة إلكترونية منذ قرار العمل عن بعد.وأشارت الأمانة بأنها قدمت جميع خدماتها عن بُعد عبر موقعها, حيث أن بوابة الخدمات الإلكترونية تشمل خدمات الأفراد وخدمات رجال الأعمال وخدمات الحكومة.من جهة أخرى أكدت أمانة منطقة الباحة بأنه من خلال إدارة الرقابة الصحية بالأمانة تم أغلاق اليوم 13 محلاً لم تلتزم بإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا , وتم تطبيق النظام بحق المخالفين.// انتهى //19:58ت م0160

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