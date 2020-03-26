السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تواصل تنفيذ إجراءاتها الاحترازية وتعقيم مبانيها في جميع المقرات



أبها 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

تواصل جامعة الملك خالد ممثلة في إدارة التشغيل والصيانة بأبها والشؤون الفنية بفرع جامعة الملك خالد بتهامة، والكليات في محافظات منطقة عسير ، تنفيذ الإجراءات الاحترازية من أعمال التعقيم للمباني والمرافق في مقرها الرئيسي، وفرع تهامة، والمقرات التابعة لها في أربع محافظات، من خلال تفعيل خطة الوقاية الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس "

وأوضح مدير إدارة التشغيل والصيانة بجامعة الملك خالد بأبها المهندس عامر الزيلعي أن الجامعة بمتابعة وتوجيه معالي مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، اتخذت العديد من الإجراءات التي تتماشى مع القرارات التي اتخذتها القيادة الحكيمة، للحد من انتشار فيروس "كورونا" ، بهدف الحفاظ على سلامة منسوبي الجامعة وزوارها، مؤكداً أن الإدارة تقوم بأعمال التعقيم لجميع المباني التابعة للجامعة بشطريها الرجالي والنسائي وبصفة دورية ومستمرة.

// انتهى //

19:28ت م

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أبها 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واستواصل جامعة الملك خالد ممثلة في إدارة التشغيل والصيانة بأبها والشؤون الفنية بفرع جامعة الملك خالد بتهامة، والكليات في محافظات منطقة عسير ، تنفيذ الإجراءات الاحترازية من أعمال التعقيم للمباني والمرافق في مقرها الرئيسي، وفرع تهامة، والمقرات التابعة لها في أربع محافظات، من خلال تفعيل خطة الوقاية الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس " كورونا المستجد".وأوضح مدير إدارة التشغيل والصيانة بجامعة الملك خالد بأبها المهندس عامر الزيلعي أن الجامعة بمتابعة وتوجيه معالي مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، اتخذت العديد من الإجراءات التي تتماشى مع القرارات التي اتخذتها القيادة الحكيمة، للحد من انتشار فيروس "كورونا" ، بهدف الحفاظ على سلامة منسوبي الجامعة وزوارها، مؤكداً أن الإدارة تقوم بأعمال التعقيم لجميع المباني التابعة للجامعة بشطريها الرجالي والنسائي وبصفة دورية ومستمرة.// انتهى //19:28ت م0150

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