السعودية اليوم / مجلس الوزراء اللبناني يشدّد من إجراءات ضبط الحركة والتنقل



بيروت 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

قرّر مجلس الوزراء اللبناني في جلسة عقدها اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، إقرار بند تمديد "التعبئة العامة" الذي أصدره مجلس الدفاع الأعلى صباحاً، وذلك لغاية الساعة 12 من ليل يوم 24 أبريل المقبل.

واتخذ مجلس الوزراء إجراءات إضافية لضبط حركة التنقّل والانتقال بدءاً من يوم غدٍ 27 مارس، تقضي بالإقفال من الساعة السابعة مساءً كل يوم حتى الخامسة من صباح اليوم التالي، مع بعض الاستثناءات الضرورية التي تمثلت بالمطاحن والأفران والصيدليات والمصانع التي تنتج المستلزمات الطبية على اختلافها وتنوعها، إضافة إلى الاستثناءات الواردة في بيانات لاحقة.

وأكد المجلس على منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات خلال مدة الحظر الليلي، مكلّفاً القوى العسكرية والأمنية كافة بتنفيذ هذا القرار.

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19:11ت م

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