، إصابات جديدة بكورونا.. تسجيل 1019 حالة في هولندا و235 بماليزيا و6 بالسنغال ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هولندا، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بمقدار 1019 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 7431 مصابًا.

وقال معهد الصحة الهولندي الوطني في تقرير له اليوم بشأن تفشي الفيروس: إن عدد الوفيات ارتفع 78 حالة أمس ليصل الإجمالي إلى 434 شخصًا.

فيما سجلت ماليزيا 235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 2031 حالة.

وأفاد المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله، بمؤتمر صحفي اليوم؛ بأن هناك 16 مريضًا تم شفاؤهم وخرجوا من المستشفيات اليوم، ليصل بذلك مجموع حالات الشفاء إلى 215 حالة.

من جانبها أعلنت السلطات السنغالية تسجيل ست حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا؛ من بينها خمس حالات لعائدين من الخارج، وحالة واحدة لشخص خالط أحد العائدين.

وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس في السنغال إلى 105 حالات، وذلك وسط مخاوف من انتشاره في البلاد بسبب تسرب العائدين من الخارج بين السكان.