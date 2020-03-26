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تفقّد مكتب العمل بمحافظة الأفلاج، مساء الخميس، المنشآت التموينية والصيدليات، للتأكد من تقيُّدها بالتعليمات الاحترازية ضد تفشّي فيروس كورونا، ولتقديم النصح والإرشاد.
وتأتي جولة اللجان التفتيشية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمباشرة مدير مكتب العمل بالأفلاج محمد الحبشان، للتأكد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة حول تقليص عدد الموظفين إلى 40%، وتوفير المعقمات والمستلزمات الصحية من قفازات وكمامات للعاملين داخل هذه المنشآت وللمتسوقين.
والتأكّد من تعقيم عربات التسوق ومقابض الأبواب والرفوف، ومدى التزام الموظفين بشروط الوقاية داخل المتجر، وبالذات لدى كاشير الحسابات، ومن وجود التهوية داخل المتجر ورش معقمات، والوقوف على التزام العاملين داخل المراكز والمنشآت التموينية والصحية.
ونبهت اللجان التفتيشية، أصحاب المنشآت، بأن يكون هناك تنظيم لدخول المستفيدين بطريقة انسيابية لا تسبب الازدحام والتكدس داخل المنشأة.
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441 06:52 PM
لرصد التقيد بالتعليمات الاحترازية ضد كوروناشاهد.. جولات تفتيشية لعمل الأفلاج على المنشآت التموينية
تفقّد مكتب العمل بمحافظة الأفلاج، مساء الخميس، المنشآت التموينية والصيدليات، للتأكد من تقيُّدها بالتعليمات الاحترازية ضد تفشّي فيروس كورونا، ولتقديم النصح والإرشاد.
وتأتي جولة اللجان التفتيشية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمباشرة مدير مكتب العمل بالأفلاج محمد الحبشان، للتأكد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة حول تقليص عدد الموظفين إلى 40%، وتوفير المعقمات والمستلزمات الصحية من قفازات وكمامات للعاملين داخل هذه المنشآت وللمتسوقين.
والتأكّد من تعقيم عربات التسوق ومقابض الأبواب والرفوف، ومدى التزام الموظفين بشروط الوقاية داخل المتجر، وبالذات لدى كاشير الحسابات، ومن وجود التهوية داخل المتجر ورش معقمات، والوقوف على التزام العاملين داخل المراكز والمنشآت التموينية والصحية.
ونبهت اللجان التفتيشية، أصحاب المنشآت، بأن يكون هناك تنظيم لدخول المستفيدين بطريقة انسيابية لا تسبب الازدحام والتكدس داخل المنشأة.
، شاهد.. جولات تفتيشية لعمل الأفلاج على المنشآت التموينية ،
المصدر : الخليج 365
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