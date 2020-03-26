محمد بن مسعود - الدمام - لجنة متابعة مستجدات كورونا: 112 إصابة جديدة بكورونا.. ‏‎12 مرتبطة بالسفر و100 من المخالطين عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-03-26 عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا ظهر اليوم الخميس اجتماعها السادس والثلاثين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة خلال فترة السماح بالتجول.

وعقب الاجتماع تم عقد مؤتمر صحفي شارك فيه كل من متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، ومتحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، حيث أوضح متحدث الصحة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ (470) ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (115) ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات (21000) حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل (112) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، في المملكة، منها 12 حالة مرتبطة بالسفر ومعزولة صحيًا منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات وعددها (100) حالة من المخالطين لحالات سابقة و تحت المراقبة الصحية.

وتوزعت هذه الحالات الجديدة في المدن التالية: الرياض 34، ومكة 26، والطائف 18، وجدة 13، والدمام 6، والقطيف 5، والمدينة المنورة 3، والخبر 2، والهفوف 2، والظهران 1، وبريدة 1، والخفجي 1

وبهذا يبلغ العدد التراكمي للحالات 1012 حالة، معظمها حالات مستقرة، فيما يتم تقديم العناية المركزة لـ(6) حالات حرجة، فيما تم تسجيل حالة وفاة لمقيم بالمدينة المنورة يعاني من السكر والضغط وقصور في القلب أعلن عن إصابته سابقاً وانتقل إلى رحمة الله؛ وبذلك يصل إجمالي الوفيات إلى (3) وفيات رحمهم الله، وتم تسجيل (4) حالات تعافي إضافية، ليصل عدد المتعافين إلى (33) حالة بحمد الله.

ولفت إلى أن إجراءات حصر المخالطين والتقصي الوبائي رصدت (23) ممارسًا صحيًا من بين (1012) حالة المعلن عنها، وبحمد الله لم تسجل تفشيات في المنشآت الصحية باستثناء المنشأة الصحية الخاصة بمنطقة الرياض والتي تم إغلاقها احترازيًا وتمت السيطرة فيها وكنا قد أعلنا عنها سابقًا.

وأكد على الجميع بالالتزام بتوصيات وزارة الصحة لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع كتجنب المصافحة، والمداومة على غسل اليدين، وتغطية الفم عند السعال والعطاس والتخلص من المناديل بشكل سليم، والبقاء في المنازل قدر الإمكان، والبعد عن التجمعات، وعدم الخروج إلا للضرورة، وتطبيق جميع إجراءات العزل: لكل من قدم من خارج المملكة والعزل الصحي لمدة 14 يومًا.

وجدد التوصية بالقيام بالاستفادة من خدمة التقييم الذاتي عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا على التطبيق الذكي (موعد) الذي تقدمه وزارة الصحة لكافة المواطنين والمقيمين.

وواصل التحذير من الشائعات ونحث الجميع على الرجوع للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، وكل من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة نرحب بتواصلهم على الرقم 937 على مدار الساعة.

من جانبه أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن الجهات الأمنية والقوات العسكرية المساندة باشرت منع التجول بين مناطق المملكة كافة، وكذلك قرار منع التجول الخاص بمدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولفت النظر إلى أن جميع الطرق والممرات الزراعية والساحلية والترابية في المملكة تحت السيطرة الأمنية،

وأوضح أنه تم ضبط أكثر من حالة قاموا بنشر الشائعات والاستهتار والتقليل من أمر منع التجول وتمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، مشيدًا بالتزام الجميع من مواطنين ومقيمين بأمر منع التجول .

وقال: إن الأمر والأيام المحددة له هي بين أيدينا كمواطنين ومقيمين لعودة الحياة العامة لطبيعتها، ويجب أن نتكاتف جميعاً ونطبق الاحترازات الطبية والصحية التي صدرت من قبل الجهات المعنية، وكل ما طبقنا هذه الاحترازات كل ما كان هناك تجاوب أكثر لمنع انتشار هذا الفيروس.

ودعا الجميع إلى استخدام الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية إلى جانب التطبيقات والخدمات الإلكترونية للجهات الأخرى أثناء وقت منع التجول وهي مساعد أساسي لخدمة الفرد والمجتمع وإنهاء جميع إجراءاته كافة دون الحاجة لمراجعة اي جهة حكومية .

وعن طريقة تنقل الموظفين من الجهات المستثناة خلال فترة منع التجول أوضح المقدم الشلهوب أن الموظف يجب أن يحمل بطاقة العمل الخاصة به إلى جانب المشهد المعتمد من الجهة التي يعمل بها الذي يحدد المسار الخاص به ما بين مقر عمله وسكنه، محذرًا في الوقت نفسه أن المشهد لا يخول لحامله التنقل بين المدن أو المناطق إلا في الضرورة القصوى بحسب حاجة العمل.

وبين أن مخالفة قرار منع التجول تطبق على الأفراد وليس على المركبات، وذلك في حال وجود أكثر من فرد في أي مركبة مخالفة للقرار.

في حين أوضح متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين عن تطبيق إجراءات جديدة لأجل سلامة المواطنين والمقيمين وصحتهم تنص على أن كل هايبر ماركت لا تدخل إلا عددًا محددًا من المتسوقين حتى نضمن الاحترازات والاحتياطات الصحية كاملة حسب المساحة المخصصة لكل متجر، وتبدأ من 25 شخصًا وتزيد حسب المساحة التي تنصح بها وزارة الصحة. لذا قد تشاهد من يقف خارج الهايبر ماركت ينتظر فرصته للدخول فليس هذا تزاحم ولا تدافع ونحرص في كل أعمالنا بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وكل المتاجر على أن تكون المسافات بين كل شخص وآخر في حالة التسوق المسافات الموصي بها طبياً، وهي من متر ونص إلى مترين، وتكون هذه المسافة للتباعد حتى نضمن أعلى درجات الموثوقية الصحية.

وأبان أن الوزارة قامت بـأكثر من ٦٠٠٠ آلاف جولة رقابية، كما أن المخالفات التي تمت مباشرتها اكثر من ٤٠٠٠ مخالفة في جميع مناطق ومحافظات المملكة خلال ٧٢ ساعة، كما تم ضبط ١٠ ملايين منتج كمام ومعقم ضبطتها الفرق الرقابية تم التلاعب فيها لبيعها في السوق السوداء، وتم ضخها الكمية في السوق لبيعها بسعر عادل.

ولفت النظر إلى توفر خيارات التوصيل الإلكتروني والمتاجر الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه بإمكان كل مستهلك أن يطلب وهو في بيته في أوقات السماح أو أوقات المنع عبر هذه التطبيقات والتي ستقدم عروضًا وتخفيضات وخصمًا لكل من يطلب أونلاين انطلاقًا من مسؤولية هذه المتاجر.

وحث الحسين المتسوقين على الحرص على التسوق في بداية فترة السماح والبعد عن التزاحم الذي يحصل في آخر الوقت حفاظًا على سلامتهم وصحتهم.

26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441 06:12 PM

اخر تعديل 26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441 Advertisements 06:33 PM

3 وفيات و4 حالات تعافي و6 حالات حرجة.. الرياض تتصدر أعداد المصابين ثم مكة فالطائف

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا ظهر اليوم الخميس اجتماعها السادس والثلاثين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة خلال فترة السماح بالتجول.

وعقب الاجتماع تم عقد مؤتمر صحفي شارك فيه كل من متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، ومتحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، حيث أوضح متحدث الصحة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ (470) ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (115) ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات (21000) حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل (112) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، في المملكة، منها 12 حالة مرتبطة بالسفر ومعزولة صحيًا منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات وعددها (100) حالة من المخالطين لحالات سابقة و تحت المراقبة الصحية.

وتوزعت هذه الحالات الجديدة في المدن التالية: الرياض 34، ومكة 26، والطائف 18، وجدة 13، والدمام 6، والقطيف 5، والمدينة المنورة 3، والخبر 2، والهفوف 2، والظهران 1، وبريدة 1، والخفجي 1

وبهذا يبلغ العدد التراكمي للحالات 1012 حالة، معظمها حالات مستقرة، فيما يتم تقديم العناية المركزة لـ(6) حالات حرجة، فيما تم تسجيل حالة وفاة لمقيم بالمدينة المنورة يعاني من السكر والضغط وقصور في القلب أعلن عن إصابته سابقاً وانتقل إلى رحمة الله؛ وبذلك يصل إجمالي الوفيات إلى (3) وفيات رحمهم الله، وتم تسجيل (4) حالات تعافي إضافية، ليصل عدد المتعافين إلى (33) حالة بحمد الله.

ولفت إلى أن إجراءات حصر المخالطين والتقصي الوبائي رصدت (23) ممارسًا صحيًا من بين (1012) حالة المعلن عنها، وبحمد الله لم تسجل تفشيات في المنشآت الصحية باستثناء المنشأة الصحية الخاصة بمنطقة الرياض والتي تم إغلاقها احترازيًا وتمت السيطرة فيها وكنا قد أعلنا عنها سابقًا.

وأكد على الجميع بالالتزام بتوصيات وزارة الصحة لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع كتجنب المصافحة، والمداومة على غسل اليدين، وتغطية الفم عند السعال والعطاس والتخلص من المناديل بشكل سليم، والبقاء في المنازل قدر الإمكان، والبعد عن التجمعات، وعدم الخروج إلا للضرورة، وتطبيق جميع إجراءات العزل: لكل من قدم من خارج المملكة والعزل الصحي لمدة 14 يومًا.

وجدد التوصية بالقيام بالاستفادة من خدمة التقييم الذاتي عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا على التطبيق الذكي (موعد) الذي تقدمه وزارة الصحة لكافة المواطنين والمقيمين.

وواصل التحذير من الشائعات ونحث الجميع على الرجوع للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، وكل من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة نرحب بتواصلهم على الرقم 937 على مدار الساعة.

من جانبه أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن الجهات الأمنية والقوات العسكرية المساندة باشرت منع التجول بين مناطق المملكة كافة، وكذلك قرار منع التجول الخاص بمدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولفت النظر إلى أن جميع الطرق والممرات الزراعية والساحلية والترابية في المملكة تحت السيطرة الأمنية،

وأوضح أنه تم ضبط أكثر من حالة قاموا بنشر الشائعات والاستهتار والتقليل من أمر منع التجول وتمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، مشيدًا بالتزام الجميع من مواطنين ومقيمين بأمر منع التجول .

وقال: إن الأمر والأيام المحددة له هي بين أيدينا كمواطنين ومقيمين لعودة الحياة العامة لطبيعتها، ويجب أن نتكاتف جميعاً ونطبق الاحترازات الطبية والصحية التي صدرت من قبل الجهات المعنية، وكل ما طبقنا هذه الاحترازات كل ما كان هناك تجاوب أكثر لمنع انتشار هذا الفيروس.

ودعا الجميع إلى استخدام الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية إلى جانب التطبيقات والخدمات الإلكترونية للجهات الأخرى أثناء وقت منع التجول وهي مساعد أساسي لخدمة الفرد والمجتمع وإنهاء جميع إجراءاته كافة دون الحاجة لمراجعة اي جهة حكومية .

وعن طريقة تنقل الموظفين من الجهات المستثناة خلال فترة منع التجول أوضح المقدم الشلهوب أن الموظف يجب أن يحمل بطاقة العمل الخاصة به إلى جانب المشهد المعتمد من الجهة التي يعمل بها الذي يحدد المسار الخاص به ما بين مقر عمله وسكنه، محذرًا في الوقت نفسه أن المشهد لا يخول لحامله التنقل بين المدن أو المناطق إلا في الضرورة القصوى بحسب حاجة العمل.

وبين أن مخالفة قرار منع التجول تطبق على الأفراد وليس على المركبات، وذلك في حال وجود أكثر من فرد في أي مركبة مخالفة للقرار.

في حين أوضح متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين عن تطبيق إجراءات جديدة لأجل سلامة المواطنين والمقيمين وصحتهم تنص على أن كل هايبر ماركت لا تدخل إلا عددًا محددًا من المتسوقين حتى نضمن الاحترازات والاحتياطات الصحية كاملة حسب المساحة المخصصة لكل متجر، وتبدأ من 25 شخصًا وتزيد حسب المساحة التي تنصح بها وزارة الصحة. لذا قد تشاهد من يقف خارج الهايبر ماركت ينتظر فرصته للدخول فليس هذا تزاحم ولا تدافع ونحرص في كل أعمالنا بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وكل المتاجر على أن تكون المسافات بين كل شخص وآخر في حالة التسوق المسافات الموصي بها طبياً، وهي من متر ونص إلى مترين، وتكون هذه المسافة للتباعد حتى نضمن أعلى درجات الموثوقية الصحية.

وأبان أن الوزارة قامت بـأكثر من ٦٠٠٠ آلاف جولة رقابية، كما أن المخالفات التي تمت مباشرتها اكثر من ٤٠٠٠ مخالفة في جميع مناطق ومحافظات المملكة خلال ٧٢ ساعة، كما تم ضبط ١٠ ملايين منتج كمام ومعقم ضبطتها الفرق الرقابية تم التلاعب فيها لبيعها في السوق السوداء، وتم ضخها الكمية في السوق لبيعها بسعر عادل.

ولفت النظر إلى توفر خيارات التوصيل الإلكتروني والمتاجر الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه بإمكان كل مستهلك أن يطلب وهو في بيته في أوقات السماح أو أوقات المنع عبر هذه التطبيقات والتي ستقدم عروضًا وتخفيضات وخصمًا لكل من يطلب أونلاين انطلاقًا من مسؤولية هذه المتاجر.

وحث الحسين المتسوقين على الحرص على التسوق في بداية فترة السماح والبعد عن التزاحم الذي يحصل في آخر الوقت حفاظًا على سلامتهم وصحتهم.