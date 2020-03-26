، أسواق القصيم.. المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والطبية متوفرة دون تغير بالأسعار ،

محمد بن مسعود - الدمام - رقابة مشدّدة لمنع الممارسات الاحتكارية

تتوفر بمنطقة القصيم في جميع محافظاتها، المواد الغذائية بجميع أنواعها، والسلع الاستهلاكية، بالإضافة لتوفر جميع المواد الطبية في الصيدليات، دون تغير بالأسعار، في ظل منع التجول والإجراءات الاحترازية الأخرى لمنع انتشار فيروس كورونا.



وتحرص الجهات الرقابية على استمرار الرقابة المشددة على الأسواق، لمنع الممارسات الاحتكارية، مع الالتزام بالأسعار المعلنة للسلع وجودتها، إضافة إلى توافر جميع أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بكميات كافية لاستهلاك المواطنين، وعدم وجود أي شكاوى من نقص السلع أو المغالاة في الأسعار.

وفي جولة لمراسل "واس" في عدد من المراكز التجارية بمنطقة القصيم، التقى خلالها بعدد من المتسوقين؛ حيث أوضح المواطن محمد الحميداني أن السوق يوفر جميع متطلبات الأسرة ومن جميع الأنواع والأصناف من الخضار والفاكهة؛ وهو ما يوفر الكثير من الوقت والجهد.

كما أكد المواطن علي الهذلي أنه لم يلاحظ أي تغير في توفر مختلف السلع على أرفف الأسواق، وأن الأسعار مستقرة دون تغير.

فيما أكد مديرو الأسواق من جهتهم على توفير السلع الغذائية بشكل مطمئن، مشيرين إلى وجود مخزون كبير بالمخازن لديهم، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق التعليمات فيما يخص توفير وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفزات للمتسوقين وتعقيم العربات والأرضيات والرفوف.

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