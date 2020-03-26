، عدسة "الخليج 365" ترصد جهود أمانة نجران لمكافحة فيروس كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - مع بدء منع التجول

رصدت "الخليج 365"، جهود أمانة منطقة نجران، خلال الليل والنهار، لمكافحة فيروس كورونا، بعمل التدابير والاحترازات بكل الطرق والوسائل الممكنة.

فعند كل مساء، ومع بدء منع التجول في تمام الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، تقوم فرق الرش ومكافحة الأوبئة بأمانة منطقة نجران، بتكثيف جميع جهودها، بغسل وتعقيم الحاويات والشوارع ومداخل وواجهات المحلات التجارية.

ووقفت عدسة "الخليج 365" على كل موقع يتواجد فيه فريق يعمل بروح الفرد الواحد، يشتمل على جميع الخدمات مثل فرق الرش وغسيل وتعقيم الحاويات والشوارع والأسطح المعرضة للمس.

وكان ذلك بإشراف ومتابعة من أمين نجران، المهندس حمد عيبان، وزملائه من مساعدين وموظفين بالميدان.

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