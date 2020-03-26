، عدسة "الخليج 365" ترصد جهود أمانة نجران لمكافحة فيروس كورونا ،

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رصدت "الخليج 365"، جهود أمانة منطقة نجران، خلال الليل والنهار، لمكافحة فيروس كورونا، بعمل التدابير والاحترازات بكل الطرق والوسائل الممكنة.
فعند كل مساء، ومع بدء منع التجول في تمام الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، تقوم فرق الرش ومكافحة الأوبئة بأمانة منطقة نجران، بتكثيف جميع جهودها، بغسل وتعقيم الحاويات والشوارع ومداخل وواجهات المحلات التجارية.
ووقفت عدسة "الخليج 365" على كل موقع يتواجد فيه فريق يعمل بروح الفرد الواحد، يشتمل على جميع الخدمات مثل فرق الرش وغسيل وتعقيم الحاويات والشوارع والأسطح المعرضة للمس.
وكان ذلك بإشراف ومتابعة من أمين نجران، المهندس حمد عيبان، وزملائه من مساعدين وموظفين بالميدان.
فيروس كورونا الجديد
عدسة "الخليج 365" ترصد جهود أمانة نجران لمكافحة فيروس كورونابندر آل عوض الخليج 365 2020-03-26
رصدت "الخليج 365"، جهود أمانة منطقة نجران، خلال الليل والنهار، لمكافحة فيروس كورونا، بعمل التدابير والاحترازات بكل الطرق والوسائل الممكنة.
فعند كل مساء، ومع بدء منع التجول في تمام الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، تقوم فرق الرش ومكافحة الأوبئة بأمانة منطقة نجران، بتكثيف جميع جهودها، بغسل وتعقيم الحاويات والشوارع ومداخل وواجهات المحلات التجارية.
ووقفت عدسة "الخليج 365" على كل موقع يتواجد فيه فريق يعمل بروح الفرد الواحد، يشتمل على جميع الخدمات مثل فرق الرش وغسيل وتعقيم الحاويات والشوارع والأسطح المعرضة للمس.
وكان ذلك بإشراف ومتابعة من أمين نجران، المهندس حمد عيبان، وزملائه من مساعدين وموظفين بالميدان.
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
05:48 PM
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
06:32 PM
مع بدء منع التجول
رصدت "الخليج 365"، جهود أمانة منطقة نجران، خلال الليل والنهار، لمكافحة فيروس كورونا، بعمل التدابير والاحترازات بكل الطرق والوسائل الممكنة.
فعند كل مساء، ومع بدء منع التجول في تمام الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، تقوم فرق الرش ومكافحة الأوبئة بأمانة منطقة نجران، بتكثيف جميع جهودها، بغسل وتعقيم الحاويات والشوارع ومداخل وواجهات المحلات التجارية.
ووقفت عدسة "الخليج 365" على كل موقع يتواجد فيه فريق يعمل بروح الفرد الواحد، يشتمل على جميع الخدمات مثل فرق الرش وغسيل وتعقيم الحاويات والشوارع والأسطح المعرضة للمس.
وكان ذلك بإشراف ومتابعة من أمين نجران، المهندس حمد عيبان، وزملائه من مساعدين وموظفين بالميدان.
، عدسة "الخليج 365" ترصد جهود أمانة نجران لمكافحة فيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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