شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام متاجر مكة بوضع علامات أرضية لترك مسافة بين العملاء والان نبدء بالتفاصيل

ألزمت أمانة العاصمة المقدسة المتاجر، بوضع علامات أرضية لترك مسافات كافية بين الزبائن، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا الجديد.

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