شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية: سلامة المواطن والمقيم من أولويات القيادة والان نبدء بالتفاصيل

نوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

وقال " إن القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، الملك الصالح والإمام العادل تؤكد للعالم أجمع أن صحة وسلامة الإنسان بهذه البلاد المباركة من الأولويات لدى هذه القيادة الرشيدة التي تقدم الغالي والنفيس وتعمل ليل ونهار بجميع قطاعتها المختلفة لينعم الجميع بالصحة والسلامة" .

وبين أن الامتثال لهذه القرارات يعد واجباً شرعياً ودينياً ووطنياً، وامتثال لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله- ويسهم في القضاء على فيروس كورونا، فالجميع مسؤول والعمل على عاتق الجميع للسير بهذه القرارات والجهود المبذولة من الدولة للنجاح بإذن المولى سبحانه وتعالى ، سائلاً الله تعالى أن يمتع الجميع بالصحة والعافية، وأن يرفع عن هذه البلاد المباركة هذا الوباء.