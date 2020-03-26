شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية: سلامة المواطن والمقيم من أولويات القيادة والان نبدء بالتفاصيل
وقال " إن القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، الملك الصالح والإمام العادل تؤكد للعالم أجمع أن صحة وسلامة الإنسان بهذه البلاد المباركة من الأولويات لدى هذه القيادة الرشيدة التي تقدم الغالي والنفيس وتعمل ليل ونهار بجميع قطاعتها المختلفة لينعم الجميع بالصحة والسلامة" .
وبين أن الامتثال لهذه القرارات يعد واجباً شرعياً ودينياً ووطنياً، وامتثال لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله- ويسهم في القضاء على فيروس كورونا، فالجميع مسؤول والعمل على عاتق الجميع للسير بهذه القرارات والجهود المبذولة من الدولة للنجاح بإذن المولى سبحانه وتعالى ، سائلاً الله تعالى أن يمتع الجميع بالصحة والعافية، وأن يرفع عن هذه البلاد المباركة هذا الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشؤون الإسلامية: سلامة المواطن والمقيم من أولويات القيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.