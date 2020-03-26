شكرا لقرائتكم خبر عن بالصو.. بدء تطبيق قرار تقديم منع التجول بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

بدأت الأجهزة الأمنية بالعاصمة المقدسة بتطبيق تقديم منع التجول بدءا من الساعة الثالثة من عصر اليوم وحتى السادسة من صباح اليوم التالي وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27/ 7/ 1441هـ.

ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

كما كثفت الأجهزة الأمنية إجراءات تقديم منع التجول داخل مكة المكرمة إضافة إلى منع الدخول والخروج منها في المدة المحددة في الأمر الملكي من خلال كافة نقاط الضبط الأمني التي حددتها وزارة الداخلية وهي: "مركز الضبط الأمني في الشميسي بطريق جدة السريع ، ومركز الضبط الأمني بالشميسي طريق جده القديم، ومركز الضبط الأمني بمركز سبوحة السيل، مركز الضبط الأمني بالكر، ومركز الضبط الأمني بالكعكية، ومركز الضبط الأمني بالنورية". إضافة إلى الطرق الفرعية الداخلة إلى مكة المكرمة.