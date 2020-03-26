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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. انتشار أمني في العاصمة لتطبيق منع التجول والان نبدء بالتفاصيل
وتجولت عدسة "واس" بمختلف الطرق الرئيسة والشوارع والميادين بالمنطقة لتوثيق الاستجابة الفعلية من الجميع لأمر منع التجول، الذي أظهر التزامًا عاليًا من قبل المواطنين والمقيمين في التقيد بمنع التجول استشعاراً بمسؤولياتهم الداعمة لخطط حكومة المملكة في احتواء الفيروس في جميع مناطق المملكة, ما أسهم في مساعدة رجال الأمن في تأدية مهامهم.
وعلى امتداد مساحة مدينة الرياض عزز الانتشار الأمني في الطرق الرئيسية والشوارع والمنافذ المؤدية للرياض بمختلف الاتجاهات والأحياء والضواحي خارج النطاق العمراني، في تطبيق القرار وضمان انسيابية وصول الخدمات الروتينية اليومية " التموينية والصحية والخدمية" لمحاور العاصمة كافة.
وتكتمل الغاية من "منع التجول" الذي بدأ تطبيقه مساء اليوم الاثنين الماضي ولمدة ( 21 ) يوماً مع ما سبق من إجراءات وقائية - بإذن الله - في المحافظة على الصحة العامة المرتكزة على أهم عناصرها " أبناء الوطن ومن يقيم على أرضه " والواجب الملقى عليهم بالتقيد بالبقاء في منازلهم وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة.
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