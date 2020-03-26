شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: قمة العشرين توحد الجهود لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية أن القمة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة العشرين تأتي برئاسة سيدي خادم الحرمين الشريفين لتتحد الجهود في مواجهة تحدي (فيروس كوفيد- 19) ولتكون رسالتنا واحدة (الإنسان أولاً)، ونعلنها من الرياض للعالم أجمع، يجب أن نعمل سوياً لننتصر على هذه الجائحة وتداعياتها.

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