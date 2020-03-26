شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 112 إصابة جديدة بـ«كورونا».. و33 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

- حالة وفاة جديدة لمقيم في المدينة المنورة.. ونحو 13 ألف حالة في الحجر الصحي

كشف متحدث وزارة الصحة د. محمد عبدالعالي أن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 112 حالة وإجمالي الحالات في المملكة 1012حالة حتى الآن.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الدوري لوزارات الصحة والداخلية والتجارة أن إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا 33 حالة، وأن هناك حالة وفاة جديدة لمقيم في المدينة المنورة وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات 3 وفيات وعدد المعزولين نحو 13 ألف حالة في الحجر الصحي.

وأكد أن عدد الحالات المسجلة للممارسين الصحيين 23 حالة من الإجمالي 1012 ولا يوجد لإصابتهم ارتباط بتفشيات بالمنشآت الصحية باستثناء منشأة خاصة بالرياض وتم إغلاقها احترازيا، وأضاف نطالب الجميع البقاء في المنزل والمداومة على غسل اليدين والالتزام بالعزل الصحي لأي حالة، كما حذر من الباعوض باعتباره ناقل للعديد من الأمراض وحتى الآن غير مرتبط بنقله لفيروس كورونا.

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من جانبه أكد متحدث وزارة الداخلية أن جميع الطرق التي تؤدي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض تحت السيطرة الأمنية، وهناك من يقومون بالاستهتار حول قرار منع التجول، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأضاف نشيد بتجاوب المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول ولعودة الحياة العامة لطبيعتها يجب أن نتكاتف جميعا ونطبق الاحترازات الطبية، ودعا إلى الاستفادة من التطبيقات الإلكترونية خلال فترة منع التجول.

وقال متحدث وزارة التجارة إن هناك تنظيمات جديدة للأسواق، بحيث يكون الدخول للتسوق على شكل مجموعات، حتى نضمن أعلى درجات الموثوقية الصحية. وتابع التنظيم الجديد ينص على أن كل "هايبر ماركت" لا يدخله إلا عدد محدد من المتسوقين ابتداء من 25 شخص وتزيد حسب المساحة. وسيكون هناك عروض وخصومات للطلب عن طريق المتاجر الإلكترونية -الأون لاين- وقت منع التجول، لتجنب الزحام على الأسواق

وأكد على التسوق المبكر فتقديم موعد التسوق يوفر عشرة أضعاف من وقت المستهلك.