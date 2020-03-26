أمريكا تواجه كورونا بتريليوني دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتفق البيت الأبيض ومجلس الشيوخ على خطة تحفيزية للاقتصاد بتريليوني دولار. وبينما لم يتم الإعلان عن تفاصيل خطة التحفيز، تتضمن الحزمة 130 مليار دولار لدعم المستشفيات، و150 مليار دولار لمساعدة الولايات والسلطات المحلية، وفقا لما نقلته رويترز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب الكونجرس بتبني خطة الإنعاش الاقتصادي الضخمة لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد، يوم الثلاثاء، محذرًا من أضرار المفاوضات طويلة المدى بين الجمهوريين والديمقراطيين على العمال الأمريكيين.



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