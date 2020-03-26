الإمارات تكافح كورونا بخطة تعقيم شامل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت وزارة الصحة الإماراتية ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية في دولة الإمارات "برنامج التعقيم الوطني" لإجراء التعقيم الكامل لكل المرافق والنقل العام وخدمة المترو. ويأتي القرار بالتنسيق مع جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع ابتداءً من الساعة 8 مساء الخميس الموافق 26 مارس وحتى الساعة 6 صباح الأحد الموافق 29 مارس 2020. وسيتم خلال هذه الفترة تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور وإيقاف وسائل النقل العام وخدمة المترو. ودعت وزارتا الصحة والداخلية في الإمارات الجمهور إلى البقاء في منازلهم طوال فترة برنامج التعقيم الوطني، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية والتي تشمل الطاقة والاتصالات والصحة والتعليم والأمن والشرطة والعسكري والبريد والشحن والأدوية والمياه والأغذية والطيران المدني والمطارات والجوازات والمالي والمصرفي والإعلام الحكومي، إضافة إلى قطاع الخدمات، الذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.

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