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الملك سلمان على خطى والده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة يسير الملك سلمان بن عبدالعزيز على خطى والده المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، وبذات النهج والحكمة. ويظهر الملك المؤسس في الصورة خلف خادم الحرمين الشريفين مرتديا الزي السعودي بطريقة تقليدية استخدمها السعوديون قديما لإظهار أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لإنجاز المهمات الشاقة والصعبة، وذلك من خلال دعوته لعقد قمة تاريخية استثنائية لقادة مجموعة العشرين في منصة مشتركة لتوحيد الجهود على المستوى العالمي.



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