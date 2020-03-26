محمد بن مسعود - الدمام - 26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441 05:46 PM ضمن إطار برنامج "مكافحة الإرهاب" واشنطن تفرض عقوبات على 15 شخصية و5 كيانات إيرانية واشنطن تفرض عقوبات على 15 شخصية و5 كيانات إيرانية أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن فرضها عقوبات على 15 شخصية وخمسة كيانات في إيران، ضمن إطار برنامج "مكافحة الإرهاب". الكلمات المفتاحية ، واشنطن تفرض عقوبات على 15 شخصية و5 كيانات إيرانية ،

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