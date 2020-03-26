، راويًا القصة الأغرب.. "النجيمي": "بكر" أنقذ نادي "الاتحاد" من الشطب ،

محمد بن مسعود - الدمام - ما هي تفاصيل حكاية أول لاعب كرة قدم سعودي يحمل شهادة الهندسة؟

روى عبدالإله النجيمي أمين عام مركز التوثيق والأبحاث بنادي الاتحاد قصة ربما تكون أغرب ما حدث في تاريخ الرياضة السعودية، وذلك بإنقاذ نادي الاتحاد عميد الأندية السعودية من الشطب النهائي والإغلاق، وذلك على يد لاعبه عبدالله بكر.

وقال "النجيمي": اللاعب الذي لم يتجاوز عمره حينها 22 عامًا بعد تخرجه من جامعة البترول والمعادن في المنطقة الشرقية "مهندسًا" سجل بذلك أول لاعب سعودي يحمل شهادة الهندسة، وعند عودته لمدينة جدة وجد ناديه الذي قضى سنوات عمره الأولى داخل أروقته وترعرع في جنباته آيلاً للسقوط بسبب الإهمال والتسيب من إدارة النادي في تلك الفترة مع صدور قرار الإلغاء، ليبدأ رحلة الإنقاذ وينجح في هذه المهمة.

وروى "النجيمي" التفاصيل في حديثه لصحيفة "الخليج 365" قائلاً: كان للاعب عبدالله بكر دور بارز في إلغاء قرار حل نادي الاتحاد، وقد عمل اللاعب لمدة ستة أشهر على إلغاء القرار وذلك عام 1973م حتى كون مجلس إدارة جديد مع كونه لاعبًا للفريق .

ما هو سبب قرار الحل؟

منذ عام 1970م مر الاتحاد بظروف قاسية جداً مادياً وإدارياً حتى وصل الحال في عهد إدارة مازن فرعون إلى عدم دخول الإدارة للنادي من شدة الإهمال للنادي وتراكمت الديون وبدأت الأندية في خطف نجوم الفريق من كرة القدم ومن كل الألعاب ومن لم يلتحق بنادي آخر قرر عدم حضور التمارين. خلال ذلك بدأت الصحف والبرامج الإذاعية تتدوال خبرًا مفاده أنه سيصدر قرار بإلغاء نادي الاتحاد.

كم كان عمر اللاعب عبدالله بكر في ذلك ليقوم بهذا الدور القيادي؟

عبدالله بكر كان لاعبًا اتحاديًا بدأ مع الاتحاد منذ عام 1963م، وقد حقق عدة بطولات مع الفريق الأول قبل أن يقرر الالتحاق بجامعة البترول والمعادن بالمنطقة الشرقية، ليعود حاملاً شهادة الهندسة، وهو بالمناسبة أول لاعب سعوي "مهندس" وهو ضمن الدفعة الأولى من خريحي البترول والمعادن، وعندما عاد البكر لمدينة جدة في عام 1973م، وهو بعمر 26 عاماً وجد ناديه الذي ترعرع فيه وحقق البطولات من خلاله بلا إدارة ولا مدرب، والجميع يترقب بقلق ماذا سيحدث وهم يشاهدون القبر يُحفر لتكتب نهاية الاتحاد.

لذا قرر البكر تكوين إدارة، وفي سبيل ذلك ذهب البكر للعديد من الاتحاديين وزار العديد البيوت في مدينة جدة على مدى 6 أشهر، وكان البعض متخوفًا من العودة للرياضة بسبب ظروف معينة، وحرص البكر على جمع اللاعبين واستمرار التمارين تحت إشراف بعض احد اللاعبين القدامي كمدرب، وبدأ الموسم الرياضي والنادي دون إدارة واضطر البكر لقيادة النادي، وفعلاً لعب الاتحاد 5 مباريات فاز في 4 منها وتعادل في واحدة، ومع أول فترة توقف واصل المهندس جهوده، وفي النهاية استطاع تكوين إدارة بعد أن أقنعهم بضرورة الوقوف مع النادي لإنقاذه من الشطب النهائي.

كيف بدأ النهوض بعد هذه الأزمة؟

كما قلت، لقد استطاع المهندس عبدالله بكر إحضار إدارة جديدة برئاسة الشجاع إسماعيل مناع، وبعد ذلك بعام تولى الأمير طلال بن منصور "شفاه الله" رئاسة النادي ودعمه بملايين الريالات التي شكلت نقلة نوعية في تاريخ الكيان، أنهى بذلك غياب 10 سنوات عن البطولات، ليحقق بعد ذلك دورة الغربية ثم الدوري المشترك وكأس الملك.

هل حسم موضوع عمادة الاتحاد؟

نعم حسم بعد تصريح الأمير عبدالعزيز الفيصل بأن جميع الأندية تأسست بقرارات سامية من الدولة، ويعتبر الاتحاد أقدمها ولا يوجد نادٍ تأسس قبل العهد السعودي، ولا يوجد حجة حقيقية لدى كل من يقول إن العمادة لغير الاتحاد كلها مجرد روايات مبتورة ظهرت بعد وفاة جميع رواد ومؤسسي الأندية السعودية.

هل قاضيتم كل من حاول تغيير هذه الحقيقة المثبتة من الجهة الرسمية؟

تحركنا عندما قام أحد الأندية بتغيير شعاره على تويتر، لأن هذا يعد تزويراً للحقائق وتجاوزاً لقرارات المؤسسة الرياضية الرسمية، وهناك من يخرج في القنوات ليحاول الإساءة لتاريخ الرياضة السعودية، ونحن نعمل دائمًا على إبلاغ الوزارة عن كل التجاوزات ونثق في محاسبتهم عبر اتحاد الإعلام الرياضي، والغريب أن هناك من قام بتأليف كتاب يروج لهذه الإساءة لتاريخ الرياضة، وعند التحرك لمقاضاته اكتشفنا أن الكتاب غير مفسوح من وزارة الإعلام، وهذا يعني أن الكتاب لا يباع في المكتبات وتداوله غير مسموح به.

ما قصة الكؤوس التي سرقت من النادي وبيعت في حراج الصواريخ؟

في فترة من الفترات كان قد تم وضع متحف للنادي داخل سور النادي ولكنه ليس في المباني الرسمية، وقد وجد باب المتحف في تلك الفترة مكسوراً حيث تسلل السارق من فوق السور وتمكن من سرقة أحد الكؤوس في تلك القصة الشهيرة عندما وجدها شخص في أحد الأسواق الشعبية وقد تمت استعادتها.

ما حقيقة امتلاك النادي لبعض الكؤوس؟

جميع الكؤوس أصبحت متواجدة بعد استعادة الكؤوس المفقودة إلا بعض الكؤوس التي امتلكتها أندية أخرى لعدم وجود نظام تسليم نسخة مصغرة "تقليد الأصلي"، فمثلاً كأس الملك سابقاً يبقى الكأس لدى النادي حتى بداية البطولة في الموسم التالي بشهر ثم يتم استعادته، وبالمناسبة يوجد لدى نادي الاتحاد كأس لا تملكه جميع الأندية السعودية، وهو كأس ولي العهد بنسخة الأخيرة، كونه آخر بطل للبطولة عام 2017 وبعدها تم الإلغاء.

هل يوجد لديكم فكرة وضع تذاكر للمتحف برسوم يستفيد منها النادي؟

النادي لا يملك إرثًا بطولياً فقط بل لديه إرث وعمق تاريخي ومقتنيات، كونه أقدم الأندية السعودية، وأعتقد أن الإخوة في إدارة النادي لديهم هدف إستراتيجي لإنشاء متحف متكامل داخل النادي، وهم سيعلنون عن ذلك حينما تكتمل الترتيبات.

هل لديكم اعتراض على نتائج توثيق البطولات؟

أصدر النادي بيانًا وقتها، وكان لدينا اعتراض على بعض النقاط والمعايير فقط لعدم احتساب بعض البطولات، ولكن كمبدأ توثيق بطولات الأندية نحن مع هذه الفكرة قلباً وقالباً، على سبيل المثال نختلف مع اللجنة على بطولتين من فئة A وهي كأس وزير الداخلية، لأنها لم تحسب من اللجنة، كونها نظمت من جهة حكومية رسمية، ولو كانت من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، والأخرى هي بطولة دوري الأبطال للمصيف نسخة 1965م والتي كانت مشاركة الأندية فيها إجبارية حسب نص اللائحة، ويترتب على المنسحب منها عقوبات، كما نختلف مع اللجنة في تصنيف بعض البطولات، مثل بطولة الدوري المشترك. أما بقية البطولات من فئة B وبطولات الالعاب المختلفة فقد أوضحنا وجهة نظرنا في البيان الصادر حينها، وأود هنا أن أوجه تحية للجنة وأعضائها الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام ونشكر لهم جهودهم حتى وإن اختلفنا معهم.