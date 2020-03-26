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كشف وزير الصحة البريطاني، مات هانوك، اليوم؛ عن تسجيل 560 ألف مواطن ضمن قائمة المتطوعين لمساعدة هيئة الرعاية الصحية في مواجهة فيروس كورونا.
يأتي هذا بعد إطلاق الهيئة دعوةً لاستيعاب 250 ألف متطوع من جميع التخصصات والمهن للمساعدة في تقديم الرعاية الصحية بعد الضغوط الكبيرة، التي تتعرّض لها المرافق الصحية جراء ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ.
يُذكَر أن عدد ضحايا الفيروس داخل المملكة المتحدة بلغ 463 شخصًا، فيما ارتفع عدد الإصابات 9529 إصابة؛ وفقًا لآخر إحصاءات رسمية مساء أمس.
نصف مليون مواطن يتطوّعون لخدمة الرعاية الصحية في بريطانياوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-26
كشف وزير الصحة البريطاني، مات هانوك، اليوم؛ عن تسجيل 560 ألف مواطن ضمن قائمة المتطوعين لمساعدة هيئة الرعاية الصحية في مواجهة فيروس كورونا.
يأتي هذا بعد إطلاق الهيئة دعوةً لاستيعاب 250 ألف متطوع من جميع التخصصات والمهن للمساعدة في تقديم الرعاية الصحية بعد الضغوط الكبيرة، التي تتعرّض لها المرافق الصحية جراء ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ.
يُذكَر أن عدد ضحايا الفيروس داخل المملكة المتحدة بلغ 463 شخصًا، فيما ارتفع عدد الإصابات 9529 إصابة؛ وفقًا لآخر إحصاءات رسمية مساء أمس.
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
04:54 PM
بعد الضغوط على المرافق الصحية مع ارتفاع مصابي "كورونا"
كشف وزير الصحة البريطاني، مات هانوك، اليوم؛ عن تسجيل 560 ألف مواطن ضمن قائمة المتطوعين لمساعدة هيئة الرعاية الصحية في مواجهة فيروس كورونا.
يأتي هذا بعد إطلاق الهيئة دعوةً لاستيعاب 250 ألف متطوع من جميع التخصصات والمهن للمساعدة في تقديم الرعاية الصحية بعد الضغوط الكبيرة، التي تتعرّض لها المرافق الصحية جراء ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ.
يُذكَر أن عدد ضحايا الفيروس داخل المملكة المتحدة بلغ 463 شخصًا، فيما ارتفع عدد الإصابات 9529 إصابة؛ وفقًا لآخر إحصاءات رسمية مساء أمس.
، نصف مليون مواطن يتطوّعون لخدمة الرعاية الصحية في بريطانيا ،
المصدر : الخليج 365
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