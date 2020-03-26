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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 382 إصابة بعد تسجيل 36 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وتوزعت الإصابات الجديدة على ثمان محافظات، بواقع 10 في بغداد و9 في البصرة و7 في كربلاء و5 في النجف و2 في واسط وواحدة في كل من السليمانية وكركوك وذي قار.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي تسجيل سبع وفيات جديدة بالفيروس, مما يرفع عدد الوفيات إلى 36, فيما تم تسجيل 16 حالة شفاء تام, مما يرفع حالات الشفاء إلى 105 حالات شفاء.
ارتفاع مصابي "كورونا" في العراق إلى 382 حالةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-26
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 382 إصابة بعد تسجيل 36 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وتوزعت الإصابات الجديدة على ثمان محافظات، بواقع 10 في بغداد و9 في البصرة و7 في كربلاء و5 في النجف و2 في واسط وواحدة في كل من السليمانية وكركوك وذي قار.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي تسجيل سبع وفيات جديدة بالفيروس, مما يرفع عدد الوفيات إلى 36, فيما تم تسجيل 16 حالة شفاء تام, مما يرفع حالات الشفاء إلى 105 حالات شفاء.
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
04:51 PM
تسجيل 36 إصابة جديدة خلال 24 ساعة
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 382 إصابة بعد تسجيل 36 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وتوزعت الإصابات الجديدة على ثمان محافظات، بواقع 10 في بغداد و9 في البصرة و7 في كربلاء و5 في النجف و2 في واسط وواحدة في كل من السليمانية وكركوك وذي قار.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي تسجيل سبع وفيات جديدة بالفيروس, مما يرفع عدد الوفيات إلى 36, فيما تم تسجيل 16 حالة شفاء تام, مما يرفع حالات الشفاء إلى 105 حالات شفاء.
، ارتفاع مصابي "كورونا" في العراق إلى 382 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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