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صوّت المشرعون في كوسوفو على عزل رئيس الوزراء ألبين كورتي، لتصبح حكومته أول حكومة أوروبية تسقط بسبب "الطريقة التي تعاملت بها مع تفشي الفيروس التاجي".
وحصلت مذكرة حجب الثقة التي صوت عليها البرلمان لحجب الثقة عن الحكومة، على 82 صوتًا في البرلمان المؤلّف من 120 نائبًا، مقابل 32 نائبًا صوّتوا ضدها، في حين امتنع نائب واحد عن التصويت.
وسلّط رئيس الوزراء، الذي تمت الإطاحة بحكومته قبل التصويت، الضوء على القرارات والأعمال التي قامت بها حكومته طيلة 50 يومًا، مشيرًا إلى أن هدف مذكرة حجب الثقة هو ترك المواطنين بلا حكومة.
وأشار إلى أن سبب إسقاط الحكومة ليس عزل وزير الداخلية أجيم فيليو، وهو شخصية بارزة في حزب الرابطة الديمقراطية لكوسوفو، وليس فرض ضرائب بنسبة 100% على المنتجات المستوردة من صربيا والبوسنة والهرسك.
وكان كورتي قد أقال وزير الداخلية بحجة معارضته لموقفه الرافض لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، متّهمًا إياه بمحاولة بثّ الذعر في نفوس المواطنين.فيروس كورونا الجديد كوسوفو
كورونا يُسقط أول حكومة في أوروبا.. تعرّف على ما حدث!صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-26
صوّت المشرعون في كوسوفو على عزل رئيس الوزراء ألبين كورتي، لتصبح حكومته أول حكومة أوروبية تسقط بسبب "الطريقة التي تعاملت بها مع تفشي الفيروس التاجي".
وحصلت مذكرة حجب الثقة التي صوت عليها البرلمان لحجب الثقة عن الحكومة، على 82 صوتًا في البرلمان المؤلّف من 120 نائبًا، مقابل 32 نائبًا صوّتوا ضدها، في حين امتنع نائب واحد عن التصويت.
وسلّط رئيس الوزراء، الذي تمت الإطاحة بحكومته قبل التصويت، الضوء على القرارات والأعمال التي قامت بها حكومته طيلة 50 يومًا، مشيرًا إلى أن هدف مذكرة حجب الثقة هو ترك المواطنين بلا حكومة.
وأشار إلى أن سبب إسقاط الحكومة ليس عزل وزير الداخلية أجيم فيليو، وهو شخصية بارزة في حزب الرابطة الديمقراطية لكوسوفو، وليس فرض ضرائب بنسبة 100% على المنتجات المستوردة من صربيا والبوسنة والهرسك.
وكان كورتي قد أقال وزير الداخلية بحجة معارضته لموقفه الرافض لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، متّهمًا إياه بمحاولة بثّ الذعر في نفوس المواطنين.
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
05:16 PM
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
05:43 PM
برلمان كوسوفو صوّت على عزل رئيس الوزراء
صوّت المشرعون في كوسوفو على عزل رئيس الوزراء ألبين كورتي، لتصبح حكومته أول حكومة أوروبية تسقط بسبب "الطريقة التي تعاملت بها مع تفشي الفيروس التاجي".
وحصلت مذكرة حجب الثقة التي صوت عليها البرلمان لحجب الثقة عن الحكومة، على 82 صوتًا في البرلمان المؤلّف من 120 نائبًا، مقابل 32 نائبًا صوّتوا ضدها، في حين امتنع نائب واحد عن التصويت.
وسلّط رئيس الوزراء، الذي تمت الإطاحة بحكومته قبل التصويت، الضوء على القرارات والأعمال التي قامت بها حكومته طيلة 50 يومًا، مشيرًا إلى أن هدف مذكرة حجب الثقة هو ترك المواطنين بلا حكومة.
وأشار إلى أن سبب إسقاط الحكومة ليس عزل وزير الداخلية أجيم فيليو، وهو شخصية بارزة في حزب الرابطة الديمقراطية لكوسوفو، وليس فرض ضرائب بنسبة 100% على المنتجات المستوردة من صربيا والبوسنة والهرسك.
وكان كورتي قد أقال وزير الداخلية بحجة معارضته لموقفه الرافض لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، متّهمًا إياه بمحاولة بثّ الذعر في نفوس المواطنين.
، كورونا يُسقط أول حكومة في أوروبا.. تعرّف على ما حدث! ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.