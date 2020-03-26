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محمد بن مسعود - الدمام - 26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441 05:41 PM
يسهم في تسهيل عمل المنشآت"أجير" يُتيح تنقل العمالة بين القطاعات دون اشتراط لنوع النشاط
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إتاحة خدمة إعارة العاملين عبر برنامج "أجير" لمنشآت القطاع الخاص دون اشتراط لنوع النشاط التجاري للمنشآت، وذلك ضمن مجموعة المبادرات التي أعلنت عنها الوزارة خلال الفترة الحالية وبالتزامن مع الوضع الراهن، مما يسهم في تسهيل عمل المنشآت، وإتاحة فرص الاستفادة من الأيدي العاملة المتوافرة في سوق العمل.
وتمت إتاحة خدمة الإعارة من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج أجير، بهدف تسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة، ومساعدة دعم القطاعات ذات (الحاجة في الوضع الراهن)، ويمكن للمنشآت الاستفادة من الخدمة بشكل إلكتروني ودون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة من خلال الرابط: https://ajeer.qiwa.sa/.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذا القرار يهدف إلى توفير الكوادر للقطاعات التي تشهد طلباً عالياً على الأيدي العاملة خلال هذه الفترة، وسيسهم في تخفيف المصاريف على القطاعات التي يقل الطلب عليها من خلال إعارة العاملين فيها للمنشآت ذات الطلب العالي، حيث إن قرار الوزارة الحالي وضع عددًا من الاستثناءات المرتبطة بالظروف الحالية، كالإعفاء من شرط ممارسة النشاط التجاري ذاته للإعارة، أو الحد الأعلى من الإعارة الذي لم يكن يتجاوز 20% من عدد العاملين بالمنشأة.
، "أجير" يُتيح تنقل العمالة بين القطاعات دون اشتراط لنوع النشاط ،
المصدر : الخليج 365
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