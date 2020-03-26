، وزير الشؤون الإسلامية يثمّن جهود رجال الأمن خلال منع التجول ،

محمد بن مسعود - الدمام - وصفهم بـ"خط الدفاع الأول".. ودعا للتعاون في مواجهة " كورونا

أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بما يقدمه رجال الأمن بالمملكة من جهود خلال فترة منع التجول،.

وقال إن أعمالهم مباركة وهم مأجورون عليها لأنهم خط الدفاع الأول عن الوطن وصحة المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك في تغريدة للوزير آل الشيخ اليوم عبر حسابه الرسمي في تويتر جاء فيها: "رجال الأمن هم خط الدفاع الأول لحماية الوطن في الداخل، والحفاظ على صحة المواطن والمقيم، وما يقومون به خلال منع التجول عمل مبارك مأجورين عليه" .

وأضاف: الواجب علينا الدعاء لهم والتعاون معهم تحقيقاً لرؤى القيادة الرشيدة للتصدي لفايروس ‫#كورونا، حفظ الله بلادنا من كل مكروه ‫#كلنا_مسؤول.

وشهدت شوارع مدن ومحافظات المملكة هدوءًا تامًا مع خلوها من السيارات والمارة تمامًا، منذ بدء تنفيذ قرار منع التجوال بالمملكة، حيث بادر المواطنون بالالتزام بالبقاء فى منازلهم، بناءً على توصيات الجهات المعنية بالسعودية ضمن الجهود الحثيثة لمنع انتشار فايروس كورونا.